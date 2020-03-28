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      Папа Римский зачитал особую молитву за конец пандемии на площади Святого Петра: видео

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      Папа Римский Франциск помолился за завершение пандемии коронавируса COVID-19 в мире. Понтифик зачитал особую молитву Urbi et Orbi с лестницы базилики Святого Петра.

      Эту молитву Папа Римский обычно произносит дважды в год – на Рождество и Пасху. Впрочем, из-за ситуации с распространением коронавируса в мире Франциск провел необычную службу. Об этом информирует Vatican News.

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      Папа Франциск также прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, которые попали в ураган. Так, понтифик сравнил пандемию коронавируса с ураганом.

      Густая тьма спустилась на наши площади, улицы и города; она властвует над нашими жизнями, наполняя все оглушительной тишиной и гнетущей пустотой. Мы осознали, что находимся в одной лодке, все уязвимы и дезориентированы, но, в то же время, важны и нужны, все призваны оставаться вместе,
      – сказал во время молитвы Папа Римский.

      Служба прошла под дождем и посреди полностью пустой главной площади Ватикана.


      Папа Римский помолился за окончание коронавируса / Фото Getty images


      Пустая площадь перед базиликой Святого Петра во время молитвы Папы / Фото Getty images

      Интересно! Ранее Папу Римского проверяли на коронавирус из-за простуды, но результат теста оказался отрицательным. В то же время впервые коронавирус в Ватикане обнаружили 6 марта. Сейчас там зафиксировано 4 случая COVID-19.

      Папа Римский зачитал Urbi et Orbi за конец пандемии COVID-19: видео

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Папа Римский Ватикан
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