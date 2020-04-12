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      Папа Римский в пасхальном обращении вспомнил Украину: как это было

      - Читати новину українською
      Папа Римский зачитывает пасхальное обращение к верующим / Getty images

      Папа Римский Франциск 12 апреля обратился к миру с традиционным пасхальным посланием. Правда, оно было совсем не похоже на другие, поскольку из-за пандемии коронавируса понтифик провел богослужение и прочитал проповедь в пустой базилике Святого Петра.

      В своем пасхальном послании Urbi et Orbi Папа вспомнил Украину. В частности, войну на Донбассе и ее жертв. Видео послания уже обнародовали в сети.

      Ранее Папа Римский зачитал особую молитву за конец пандемии на площади Святого Петра: видео

      Прежде всего в своем послании Святейший Отец вспомнил о тех, кто больше всего пострадал от COVID-19 – больных, умерших и их семьи, которые оплакивают потерю родных, с которыми во многих случаях даже не смогли попрощаться.

      Он также попросил Господа дать силы и надежды врачам и медработникам, которые "повсюду оказывают заботу и любовь ближним".

      Вспоминая разные страны, где сейчас идет война, Папа выделил и Украину.

      Желаю прекращения страданий населения восточных регионов Украины... Сейчас не время продолжать изготавливать и продавать оружие, тратя на это огромные капиталы, вместо того, чтобы лечить и спасать людей,
      – сказал Франциск.

      Пасхальное послание Папы Urbi et Orbi: видео

      Обратите внимание! Христиане западного обряда по всему миру 12 апреля отмечают главный христианский праздник – Воскресение Христово или Пасху. Власти многих стран призывает верующих смотреть онлайн-трансляции богослужений во время пасхальных праздников, поскольку коронавирус может передаваться от человека к человеку в условиях нарушения правил социальной дистанции во время религиозных собраний.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Пасха Ватикан Папа Римский Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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