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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Папа Римський у великодньому зверненні пригадав Україну: як це було

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      Папа Римський зачитує великоднє звернення до вірян / Getty images

      Папа Римський Франциск 12 квітня звернувся до світу із традиційним великоднім посланням. Щоправда, воно було зовсім не схоже на інші, оскільки через пандемію коронавірусу понтифік провів богослужіння та зачитав проповідь у порожній базиліці Святого Петра.

      У своєму великодньому посланні Urbi et Orbi Папа пригадав Україну. Зокрема, – війну на Донбасі та її жертв. Відео послання вже оприлюднили у мережі.

      Раніше Папа Римський зачитав особливу молитву за кінець пандемії на площі Святого Петра: відео

      Насамперед у своєму посланні Святіший Отець згадав про тих, хто найбільше постраждав від COVID-19 – хворих, померлих та їхні сім’ї, які оплакують втрату найрідніших, з котрими у багатьох випадках навіть не змогли попрощатися.

      Він також попросив Господа дати сили і надії лікарям та медпрацівникам, які "повсюди надають турботу та любов ближнім".

      Згадуючи різні країни, де зараз триває війна, Папа виокремив й Україну.

      Бажаю припинення страждань населення східних регіонів України... Зараз не час продовжувати виготовляти та продавати зброю, витрачаючи на це величезні капітали, замість того, щоб лікувати та рятувати людей,
      – сказав Франциск.

      Великоднє послання Папи Urbi et Orbi: відео

      Зверніть увагу! Християни західного обряду по всьому світу 12 квітня відзначають головне християнське свято Воскресіння Христове або Великдень.

      Влада багатьох країн закликає вірян дивитися онлайн-трансляції богослужінь під час великодніх свят, оскільки коронавірус може передаватися від людини до людини в умовах порушення правил соціальної дистанції під час релігійних зібрань.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Великдень Ватикан Папа Римський Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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