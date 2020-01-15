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      Папа Римский впервые назначил женщину на топовую должность

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      Впервые женщина будет работать на топовой должности в Ватикане / apnews

      В Ватикане впервые назначили женщину на одну из топовых должностей Госсекретариата Святого Престола. До этого назначения она работала в данном ведомстве 27 лет.

      Франциск назначил 66-летнюю Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонним отношениям, об этом сообщает Associated Press.

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      На новой должности она будет отвечать за создание подразделения, координирующего отношения Святого Престола с Организацией Объединенных Наций и другими межправительственными организациями.

      Известно, что Ди Джованни работает в Секретариате Святого Престола еще с 1993 года. Она занималась вопросами мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникаций, интеллектуальной собственности и туризма.

      Франциск призвал женщин больше влиять на принятие решений в Ватикане и Католической церкви вообще, несмотря на то, что ни одна женщина не возглавляет ватиканскую конгрегацию или другую важную службу.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Религия Папа Римский Ватикан Гендерное равенство
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