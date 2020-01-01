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      Папа Римский ударил навязчивую верующую по рукам: видео

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      Папа Римский Франциск / Скриншот из видео

      Неприятный случай накануне Нового года произошел при участии Папы Римского Франциска. Он еле отбился от верующей.

      После праздничного богослужения понтифик вышел на площадь Святого Петра, где проходил рождественский вертеп, сообщает The Guardian.

      Интересно! Рождественская литургия под руководством Папы Римского в Ватикане: смотрите видео

      Там он приветствовал паломников. И уже хотел покинуть площадь, однако одна из верующих так сильно схватила его за руку и начала тянуть к себе, что Папе пришлось даже применить силу, чтобы отбиться от настойчивой женщины.

      Папа Римский отбивался от верующей во время вертепа: смотрите видео

      Комментарий Папы Римского

      Впоследствии во время традиционной проповеди Папа Римский Франциск публично извинился за этот инцидент.

      Любовь делает тебя терпеливым. Но иногда мы теряем терпение, в том числе и я. Прошу прощения за вчерашний ужасный пример,
      – сказал он.

      Накануне понтифик произнес традиционное рождественское послание "Городу и миру" в полдень в Ватикане. В нем он вспомнил и об Украине, которая "стремится к конкретным решениям в пользу длительного мира".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Религия Ватикан Папа Римский
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