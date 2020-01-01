Папа Римський вдарив нав'язливу вірянку по руках: відео та коментар понтифіка

Неприємний випадок напередодні Нового року стався за участі Папи Римського Франциска. Він ледве відбився від вірянки.

Після святкового богослужіння понтифік вийшов на площу Святого Петра, де відбувався різдвяний вертеп, повідомляє The Guardian.

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Там він вітав паломників. І вже хотів покинути площу, проте одна з вірянок так сильно вхопила його за руку і почала тягти до себе, що Папі довелося навіть застосувати силу, аби відбитися від наполегливої жінки.

Папа Римський відбивався від вірянки під час вертепу: дивіться відео

Коментар Папи

Згодом під час традиційної проповіді Папа Римський Франциск публічно вибачився за цей інцидент.

Любов робить тебе терплячим. Але іноді ми втрачаємо терпіння, зокрема і я. Прошу вибачення за вчорашній жахливий приклад,

– сказав він.

Напередодні понтифік виголосив традиційне різдвяне послання "Місту і світу" опівдні у Ватикані. У ньому він згадав і про Україну, яка "прагне конкретних рішень на користь тривалого миру".