Папа Римський у різдвяному послані згадав про Україну
Папа Римський Франциск виголосив традиційне різдвяне послання "Місту і світу" опівдні у Ватикані. Понтифік згадав про Україну, яка прагне миру.
Папа закликав до миру у Святій Землі, Сирії, Лівані, Ємені, Іраку, Венесуелі, Україні та кількох африканських країнах, повідомляє "Радіо Ватикану".
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Нехай же відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних рішень на користь тривалого миру,
– сказав Папа.
Понтифік закликав до особистісних змін, щоб вирішити різного роду конфлікти.
За його словами, у людських серцях існує пітьма, але "більшим є Христове світло".
Існує темрява в особистих, родинних, соціальних стосунках, але Христове світло є більшим. Пітьма присутня в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але більшим є Христове світло,
– промовив Папа Франциск.
Він згадав про біженців та мігрантів, які змушені через несправедливість перетинати пустелі та моря, "які стають кладовищами".
Зауважимо,що напередодні зустрічі у нормандському форматі Папа Римський закликав усіх католиків спільно просити миру для України. Окрім того, у всіх церквах Православної церкви України теж лунали молитви за мир на Донбасі.
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