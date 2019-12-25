Папа Римський у різдвяному послані згадав про Україну

Папа Римський Франциск виголосив традиційне різдвяне послання "Місту і світу" опівдні у Ватикані. Понтифік згадав про Україну, яка прагне миру.

Папа закликав до миру у Святій Землі, Сирії, Лівані, Ємені, Іраку, Венесуелі, Україні та кількох африканських країнах, повідомляє "Радіо Ватикану".

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Нехай же відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних рішень на користь тривалого миру,

– сказав Папа.

Понтифік закликав до особистісних змін, щоб вирішити різного роду конфлікти.

За його словами, у людських серцях існує пітьма, але "більшим є Христове світло".

Існує темрява в особистих, родинних, соціальних стосунках, але Христове світло є більшим. Пітьма присутня в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але більшим є Христове світло,

– промовив Папа Франциск.

Він згадав про біженців та мігрантів, які змушені через несправедливість перетинати пустелі та моря, "які стають кладовищами".

Зауважимо,що напередодні зустрічі у нормандському форматі Папа Римський закликав усіх католиків спільно просити миру для України. Окрім того, у всіх церквах Православної церкви України теж лунали молитви за мир на Донбасі.

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