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      Папа Римський у різдвяному послані згадав про Україну

      99 Читать новость на русском
      Папа Римський / apnews.com

      Папа Римський Франциск виголосив традиційне різдвяне послання "Місту і світу" опівдні у Ватикані. Понтифік згадав про Україну, яка прагне миру.

      Папа закликав до миру у Святій Землі, Сирії, Лівані, Ємені, Іраку, Венесуелі, Україні та кількох африканських країнах, повідомляє "Радіо Ватикану".

      До теми: У Ватикані розпочалася різдвяна літургія під проводом Папи Римського: відео

      Нехай же відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних рішень на користь тривалого миру,
      – сказав Папа.

      Понтифік закликав до особистісних змін, щоб вирішити різного роду конфлікти.

      За його словами, у людських серцях існує пітьма, але "більшим є Христове світло".

      Існує темрява в особистих, родинних, соціальних стосунках, але Христове світло є більшим. Пітьма присутня в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але більшим є Христове світло,
      – промовив Папа Франциск.

      Він згадав про біженців та мігрантів, які змушені через несправедливість перетинати пустелі та моря, "які стають кладовищами".

      Зауважимо,що напередодні зустрічі у нормандському форматі Папа Римський закликав усіх католиків спільно просити миру для України. Окрім того, у всіх церквах Православної церкви України теж лунали молитви за мир на Донбасі.

      Зверніть увагу: Крок до миру на Землі: Папа Римський відзначив переговори України та Росії

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Папа Римський Ватикан Новорічні свята Україна – Росія Війна на Донбасі
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