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      Папа Римский в рождественском послании вспомнил об Украине

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      Папа Римский / apnews.com

      Папа Римский Франциск произнес традиционное рождественское послание "Городу и миру" в полдень в Ватикане. Понтифик вспомнил об Украине, которая стремится к миру.

      Папа призвал к миру в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, Украине и нескольких африканских странах, сообщает "Радио Ватикана".

      К теме: В Ватикане началась рождественская литургия под руководством Папы Римского видео

      Пусть же искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу продолжительного мира,
      – сказал Папа.

      Понтифик призвал к личностным изменениям, чтобы решить разного рода конфликты.

      По его словам, в человеческих сердцах существует тьма, но "больше Христов свет".

      Существует темнота в личных, семейных, социальных отношениях, но Христов свет больше. Тьма присутствует в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но больше Христов свет,
      – сказал Папа Франциск.

      Он вспомнил про беженцев и мигрантов, которые вынуждены из-за несправедливости пересекать пустыни и моря, "которые становятся кладбищами".

      Заметим,что накануне встречи в нормандском формате Папа Римский призвал всех католиков совместно просить мира для Украины. Кроме того, во всех церквях Православной церкви Украины тоже звучали молитвы за мир на Донбассе.

      Обратите внимание: Шаг к миру на Земле: Папа Римский отметил переговоры Украины и России

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Украина – Россия Ватикан Папа Римский Война на Донбассе
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