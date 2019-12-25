Папа Римский в рождественском послании вспомнил об Украине
Папа Римский Франциск произнес традиционное рождественское послание "Городу и миру" в полдень в Ватикане. Понтифик вспомнил об Украине, которая стремится к миру.
Папа призвал к миру в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, Украине и нескольких африканских странах, сообщает "Радио Ватикана".
К теме: В Ватикане началась рождественская литургия под руководством Папы Римского видео
Пусть же искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу продолжительного мира,
– сказал Папа.
Понтифик призвал к личностным изменениям, чтобы решить разного рода конфликты.
По его словам, в человеческих сердцах существует тьма, но "больше Христов свет".
Существует темнота в личных, семейных, социальных отношениях, но Христов свет больше. Тьма присутствует в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но больше Христов свет,
– сказал Папа Франциск.
Он вспомнил про беженцев и мигрантов, которые вынуждены из-за несправедливости пересекать пустыни и моря, "которые становятся кладбищами".
Заметим,что накануне встречи в нормандском формате Папа Римский призвал всех католиков совместно просить мира для Украины. Кроме того, во всех церквях Православной церкви Украины тоже звучали молитвы за мир на Донбассе.
Обратите внимание: Шаг к миру на Земле: Папа Римский отметил переговоры Украины и России