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      Шаг к миру на Земле: Папа Римский отметил переговоры Украины и России

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      Папа Франциск возвращается из Японии 26 ноября / Getty Images

      Переговоры между Россией и Украиной – пример стремления людей к миру. Так говорил Папа Римский Франциск, беседуя с журналистами о восстановлении мира во всем мире.

      Франциск говорил о том, что нужно делать все возможное, чтобы остановить производство оружия и остановить войны, пишет издание Vatican News. Понтифик отвечал на вопросы СМИ на борту самолета, которым возвращался из Японии в Рим.

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      "Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры через посредников, всегда надо делать. И это дает результат", – сказал Папа.

      Другими словами, нужно содействовать любым переговорам, в том числе с помощью посредников.

      Например, в случае Украины и России речь идет не об оружии, но были переговоры об обмене пленными. И это принесло результат,
      – отметил Франциск.

      Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами.

      Отдельно Папа Франциск отметил, что позитивным шагом считает и то, что на Донбассе могут ввести "different governmental regime" (отдельный режим управления) и по этому поводу продолжаются переговоры.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Нормандский формат Обмен пленными Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Папа Римский
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