Шаг к миру на Земле: Папа Римский отметил переговоры Украины и России

Переговоры между Россией и Украиной – пример стремления людей к миру. Так говорил Папа Римский Франциск, беседуя с журналистами о восстановлении мира во всем мире.

Франциск говорил о том, что нужно делать все возможное, чтобы остановить производство оружия и остановить войны, пишет издание Vatican News. Понтифик отвечал на вопросы СМИ на борту самолета, которым возвращался из Японии в Рим.

Здесь подробнее: Место боли и ужаса: Папа Римский посетил Хиросиму впервые с 1981 года

"Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры через посредников, всегда надо делать. И это дает результат", – сказал Папа.

Другими словами, нужно содействовать любым переговорам, в том числе с помощью посредников.

Например, в случае Украины и России речь идет не об оружии, но были переговоры об обмене пленными. И это принесло результат,

– отметил Франциск.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Отдельно Папа Франциск отметил, что позитивным шагом считает и то, что на Донбассе могут ввести "different governmental regime" (отдельный режим управления) и по этому поводу продолжаются переговоры.

Читайте также: Дожали, – Зеленский сообщил согласованную дату нормандской встречи