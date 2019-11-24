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      Место боли и ужаса: Папа Римский посетил Хиросиму впервые с 1981 года

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      Папа Римский посетил Хиросиму / Getty Images

      Католический понтифик в воскресенье, 24 ноября, посетил японский город Хиросима (этот город первым подвергся ядерному опустошению от бомбы, сброшенной США 6 августа 1945 года). Папа Франциск призвал мир больше ни при каких обстоятельствах не прибегать к использованию ядерного оружия.

      "Я глубоко убежден и снова говорю об этом: использование ядерной энергии в военных целях сегодня – больше, чем когда-либо – это преступление", – заявил Папа во время выступления у Мемориала мира в Хиросиме, пишет CNN.

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      "Причем преступление не только против достоинства людей, но и против любого возможного будущего нашего общего дома", – подчеркнул понтифик.

      В Хиросиме Франциск встретился с несколькими людьми из тех, кто пережил бомбардировку города ядерным оружием. В речи Папа говорил, что склоняет голову перед "силой и достоинством" людей, которые сумели выжить в этой катастрофе.

      Это место заставляет нас глубоко осознавать боль и ужас, которые мы, люди, способны причинить друг другу,
      – сказал Папа Римский.

      папа
      В Японии Франциск встретился с теми, кто выжил после ядерной атаки / Getty Images

      Понтифик неоднократно призывал международное сообщество избавиться от ядерного оружия, а о самом ядерном оружии говорит не иначе, как о том, что "не создает ничего, кроме ложного ощущения безопасности".

      Заметим, что Папа Франциск находится в Японии с четырехдневным визитом. Также 24 ноября утром он уже побывал в Нагасаки, который также подвергся атомному уничтожению 9 августа 1945 года.

      Впервые в истории глава Римско-католической церкви (в то время – Иоанн Павел II) был в Японии в 1981 году. И с тех пор подобных визитов Пап в Японию не было.

      ► В августе 1945 года в конце Второй мировой войны из-за бомбардировки Хиросимы погибли 130 тысяч человек, в Нагасаки – более 70 тысяч.

      Папа
      Сейчас в мире почти 15 тысяч ядерных боеголовок / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Франциск Папа Римский Япония История Оружие Ядерная безопасность
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