Місце болю й жаху: Папа Римський відвідав Хіросіму вперше з 1981 року

Католицький понтифік у неділю, 24 листопада, відвідав японське місто Хіросіма (це місто першим зазнало ядерного спустошення від бомби, скинутої США 6 серпня 1945 року). Папа Франциск закликав світ більше за жодних обставин не вдаватися до використання ядерної зброї.

"Я глибоко переконаний і знову кажу про це: використання ядерної енергії у військових цілях сьогодні – більше, ніж будь-коли – це злочин", – заявив Папа під час виступу біля Меморіалу миру в Хіросімі, пише CNN.

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"Причому злочин не лише проти гідності людей, а й проти будь-якого можливого майбутнього нашого спільного дому", – наголосив понтифік.

У Хіросімі Франциск мав зустріч із кількома людей із тих, хто пережив бомбардування міста ядерною зброєю. У промові Папа говорив, що схиляє голову перед "силою і гідністю" людей, які зуміли вижити в цій катастрофі.

Це місце змушує нас глибоко усвідомлювати біль і жах, які ми, люди, здатні заподіяти один одному,

– сказав Папа Римський.



У Японії Франциск зустрівся з тими, хто вижив після ядерної атаки / Getty Images

Понтифік неодноразово закликав міжнародну спільноту позбутися ядерної зброї, а про саму ядерну зброю говорить не інакше, як про те, що "не створює нічого, крім хибного відчуття безпеки".

Зауважимо, що Папа Франциск перебуває в Японії з чотириденним візитом. Також 24 листопада зранку він вже побував у Нагасакі, який також зазнав атомного знищення 9 серпня 1945 року.



Вперше в історії глава Римсько-католицької церкви (на той час – Іван Павло ІІ) був у Японії в 1981 році. І відтоді подібних візитів Пап до Японії не було.

► У серпні 1945 року наприкінці Другої світової війни через бомбардування Хіросіми загинули 130 тисяч людей, у Нагасакі – понад 70 тисяч.



Зараз у світі майже 15 тисяч ядерних боєголовок / Інфографіка 24 каналу

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