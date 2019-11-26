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      Крок до миру на Землі: Папа Римський відзначив переговори України та Росії

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      Папа Франциск повертається з Японії 26 листопада / Getty Images

      Переговори між Росією й Україною – приклад прагнення людей до миру. Так говорив Папа Римський Франциск, спілкуючись з журналістами про відновлення миру в усьому світі.

      Франциск говорив про те, що потрібно робити все можливе, аби зупинити виробництво зброї та зупинити війни, пише видання Vatican News. Понтифік відповідав на питання ЗМІ на борту літака, яким повертався з Японії до Риму.

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      "Все, що можна зробити, щоб зупинити виробництво зброї, зупинити війни, стимулювати переговори через посередників, завжди треба робити. І це дає результат", – сказав Папа.

      Іншими словами, потрібно сприяти будь-яким переговорам, у тому числі за допомогою посередників.

      Наприклад, у випадку України та Росії мовиться не про зброю, але були переговори про обмін полоненими. І це принесло результат,
      – зазначив Франциск.

      Нагадаємо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

      Окремо Папа Франциск зазначив, що позитивним кроком вважає й те, що на Донбасі можуть запровадити "different governmental regime" (окремий режим урядування) і щодо цього тривають переговори.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Папа Римський Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими Нормандський формат
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