Папа Римський вперше призначив жінку на топову посаду

У Ватикані вперше призначили жінку на одну із топових посад Держсекретаріату Святого Престолу. До цього призначення вона працювала у цьому відомстві 27 років.

Франциск призначив 66-річну Франческу Ді Джованні заступником секретаря відділу Держсекретаріату Святого Престолу за багатосторонніх відносин, про це повідомляє Associated Press.

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На новій посаді вона відповідатиме за створення підрозділу, який координує відносини Святого Престолу з Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжурядовими організаціями.

Відомо, що Ді Джованні працює в Держсекретаріаті Святого Престолу ще з 1993 року. Вона займалася питаннями мігрантів та біженців, міжнародного гуманітарного права, положення жінок, комунікації, інтелектуальної власності та туризму.

Франциск закликав жінок більше впливати на прийнятті рішень у Ватикані та Католицькій церкві взагалі, попри те, що жодна жінка не очолює ватиканську конгрегацію чи іншу важливу службу.