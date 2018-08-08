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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Папа Римский встретился с главой МИД Украины

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Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск / Фото из открытых источников

В среду, 8 августа, во время общей аудиенции в Ватикане министр иностранных дел Павел Климкин встретился с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"8 августа "Книга Добра", к подготовке которой присоединились более 300 тысяч детей и взрослых со всех уголков Украины, начала свое путешествие по миру из Ватикана", – говорится в сообщении.

Известно, что это уникальное издание изготовлено вручную на бумаге из хлопка и трав. В нем собрано 50 реальных рассказов о добре и 50 рисунков, которые являются отражением детского видения человечности, искренности и сострадания в повседневной жизни.

"Этот международный социальный проект, который призван вдохновлять на победы и добрые начинания во всем мире, происходит при поддержке министра иностранных дел Павла Климкина, который вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском во время общей Аудиенции в Ватикане, чтобы получить его благословение, а также поблагодарить Понтифика за гуманитарную инициативу "Папа для Украины", молитвы за мир в нашем государстве и передать эксклюзивную копию этой книги", – отмечает пресс-служба.

Теги: Новости Украины МИД Украины Павел Климкин Ватикан Папа Римский
Источник: 24 Канал
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