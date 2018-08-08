Папа Римський зустрівся з головою МЗС України

У середу, 8 серпня, під час загальної аудієнції у Ватикані міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

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"8 серпня "Книга Добра", до підготовки якої долучилися понад 300 тисяч дітей та дорослих з усіх куточків України, розпочала свою мандрівку світом з Ватикану", – йдеться у повідомлені.

Відомо, що це унікальне видання виготовлене вручну на папері з бавовни і трав. У ньому зібрано 50 реальних розповідей про добро та 50 малюнків, що є віддзеркаленням дитячого бачення людяності, щирості та співчуття у повсякденному житті.

"Цей міжнародний соціальний проект, який покликаний надихати на перемоги та добрі починання в усьому світі, відбувається за підтримки Міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським Франциском під час загальної аудієнції у Ватикані аби отримати його благословення, а також подякувати Понтифіку за гуманітарну ініціативу "Папа для України", молитви за мир у нашій державі та передати ексклюзивну копію цієї книги", – зазначає прес-служба.