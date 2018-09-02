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Папе Франциску подарили "Веспу" 1971 года

29 Читати новину українською
Папе Римскому подарили мотороллер
Папе Римскому подарили мотороллер / Фото из открытых источников

Папе Римскому Франциску подарили мотороллер исторической итальянской марки Vespa 1971 года выпуска. Подарок сделали участники Второго международного съезда владельцев этих мотороллеров во время встречи с понтификом.

Об этом сообщила агентство "ТАСС".

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Отмечается, что Папа Римский стал обладателем оригинальной модели Vespa 50R белого цвета с персональным номером BF362918. Мотороллер украшен гербом Ватикана, а также знаками папской власти: двумя скрещенными ключами. К мотороллеру прилагается персонализированный шлем.

Что касается номера, то, как выяснилось, он присвоен не просто так. Согласно сообщению пресс-службы, BF362918 расшифровывается так: BF – это инициалы (Бергольо Франческо), далее идут цифры года рождения понтифика (1936) и дата вручения подарка (2918).

Однако журналисты сомневаются, что Папа Франциск будет пользоваться новым транспортным средством. Скорее всего, мопед будет выставлен на аукцион, а деньги от его продажи пойдут на благотворительность. Такая судьба постигла предыдущие подарки понтифика: мотоцикл Harley-Davidson и спорткар Lamborghini.

Теги: Папа Римский
Источник: 24 канал
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