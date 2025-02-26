На протяжении веков там никогда открыто не обсуждали здоровье Папы, ведь считали это богохульством. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Ватикан информирует о состоянии здоровья Папы Франциска

Начиная с 14 февраля, пресс-служба Святого Престола ежедневно информирует о состоянии здоровья Папы. Стоит отметить, что эти заявления достаточно детальны.

В частности, ранее там рассказали об использовании Франциском высокотекущей оксигенотерапии и потребности в переливании крови. А также отметили, что у него наблюдается "затяжной респираторный кризис, что похож на астму".

Корреспондент Ватикана при трех папствах Джон Тевис говорит, что эта прозрачность "соответствует открытому стилю общения Франциска, но является уходом от традиционного воздержания Ватикана в вопросах папского здоровья".

В то же время врачи, которые лечат Франциска говорят, что именно он дал распоряжение о ежедневных обновлениях информации о его состоянии. Кроме этого, инструкции Папы заключались в том, чтобы сообщать о его здоровье "ничего не скрывая".

По данным одного из источников Reuters, в первые дни своей госпитализации он сам помогал составлять обновленную информацию и призвал врачей предоставить более конкретные данные о лечении.

Несколько официальных лиц считают, что причиной таких действий Франциска является распространение дезинформации, ведь сразу после его госпитализации появилась ложная информация о смерти Папы или использовании аппарата искусственной вентиляции легких для поддержания дыхания.

Старая поговорка говорит, что Папа никогда не болеет, пока не умрет. Это изменилось,

– сказал историк из Университета Кина в Нью-Джерси, изучающий католическую церковь, Кристофер Беллитто.

В издании пишут, что раньше Ватикан замалчивал проблемы со здоровьем понтификов. В частности, у Иоанна Павла второго, который был Папой с 1978 по 2005 год, на протяжении многих лет наблюдалась заметная дрожь, пока в 2003 году Ватикан признал, что у него болезнь Паркинсона.

А о том, что Папа Иоанн двадцать третий болел раком желудка стало известно лишь спустя много времени после его смерти в 1963 году.

Напомним, что вечером 25 февраля пресс-служба Святого Престола сообщила о том, что Папа Римский находится в критическом, но стабильном состоянии. По ее данным, у Франциска не было острых эпизодов респираторного характера, а гемодинамические характеристики остаются стабильными.