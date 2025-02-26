Протягом століть там ніколи відкрито не обговорювали здоров'я Папи, адже вважали це богохульством. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Ватикан інформує про стан здоров'я Папи Франциска

Починаючи з 14 лютого, пресслужба Святого Престолу щодня інформує про стан здоров'я Папи. Варто зазначити, що ці заяви є досить детальними.

Зокрема, раніше там розповіли про використання Франциском високопоточної оксигенотерапії та потребу в переливанні крові. А також зазначили, що в нього спостерігається "затяжна респіраторна криза, що схожа на астму".

Кореспондент Ватикану при трьох папствах Джон Тевіс каже, що ця прозорість "відповідає відкритому стилю спілкування Франциска, але є відходом від традиційної стриманості Ватикану в питаннях папського здоров'я".

Водночас лікарі, які лікують Франциска кажуть, що саме він дав розпорядження про щоденні оновлення інформації щодо його стану. Окрім цього, інструкції Папи полягали в тому, щоб повідомляти про його здоров'я "нічого не приховуючи".

За даними одного з джерел Reuters, у перші дні своєї госпіталізації він сам допомагав складати оновлену інформацію та закликав лікарів надати конкретніші дані про лікування.

Декілька офіційних осіб вважають, що причиною таких дій Франциска є поширення дезінформації, адже одразу після його госпіталізації з'явилася неправдива інформація про смерть Папи або використання апарату штучної вентиляції легень для підтримки дихання.

Стара приказка говорить, що Папа ніколи не хворіє, поки не помре. Це змінилося,

– сказав історик з Університету Кіна в Нью-Джерсі, який вивчає католицьку церкву, Крістофер Беллітто.

У виданні пишуть, що раніше Ватикан замовчував проблеми зі здоров’ям понтифіків. Зокрема, в Іоанна Павла другого, який був Папою з 1978 до 2005 року, протягом багатьох років спостерігалося помітне тремтіння, поки у 2003 році Ватикан визнав, що в нього хвороба Паркінсона.

А про те, що Папа Іоанн двадцять третій хворів на рак шлунку стало відомо лише через багато часу після його смерті 1963 року.

Нагадаємо, що ввечері 25 лютого пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що Папа Римський перебуває у критичному, але стабільному стані. За її даними, у Франциска не було гострих епізодів респіраторного характеру, а гемодинамічні показники залишаються стабільними.