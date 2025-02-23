Водночас у нього виявили початкову ниркову недостатність, його стан і надалі залишається критичним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

Дивіться також Папі Франциску зробили переливання крові, його стан залишається критичним, – Ватикан

У якому стані Папа Римський зараз

Згідно з оприлюдненою інформацією, його стан залишається критичним, проте від вечора 22 лютого у Папи Франциска не було жодного респіраторного кризу. Про це повідомила пресслужба Святого Престолу увечері у неділю, 23 лютого.

Він отримав два курси концентрату еритроцитів, що принесло користь та відновило показники гемоглобіну. Тромбоцитопенія залишається стабільною, проте деякі аналізи крові свідчать про початкову, легку ниркову недостатність, лікарі контролюють це.

(Папа Франциск – 24 Канал) залишається притомним і добре орієнтується. Складність клінічної картини та необхідне очікування на результати фармакологічної терапії означають, що прогноз залишається стриманим,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Папу Римського Франциска днями госпіталізували із двосторонньою пневмонією до римської лікарні Gemelli. Нещодавно він захворів на бронхіт, який перейшов у "полімікробну інфекцію зі складною клінічною картиною".