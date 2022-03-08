Инцидент произошел в Николаевской области. На кадрах слышно, как три орка с оружием в руках ворвались во двор мирных жителей.
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Мужчина и женщина выгнали орков со своего двора
Оккупанты пришли во двор к людям и начали кричать: "Мужчина, выходим с поднятыми руками".
К ним без оружия вышли мужчина и женщина. Они стали говорить с врагом. В частности, женщина начала кричать:
- "Вы кто такие?";
- "Вы откуда пришли?".
Дальше слышно, как люди общаются с оккупантом, хотя слова диалога понять тяжело.
Однако впоследствии заметно, как оккупанты начинают выходить со двора.
Женщина некоторым фактически помогает, выталкивая в спину. Затем закрывает калитку.
Пара выгнала оккупантов без оружия: смотрите видео
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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