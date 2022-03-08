Інцидент трапився на Миколаївщині. На кадрах чутно, як троє орків зі зброєю в руках увірвались у двір мирних жителів.

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Чоловік та жінка вигнали орків зі свого двору

Окупанти прийшли у двір до людей та почали кричати: "Чоловіче, виходимо з піднятими руками".

До них без зброї вийшли чоловік та жінка. Вони почали говорити з ворогом. Зокрема жінка почала кричати:

"Ви хто такі?;

Ви звідки прийшли".

Далі чутно, як люди спілкуються з окупантом, хоч слова діалогу зрозуміти важко.

Проте згодом помітно, як окупанти починають виходити з двору.

Жінка деяким фактично допомагає, випихаючи в спину. Потім закриває хвіртку.

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