Путин очень боится: что пошло не так в Кремле перед парадом на 9 мая

Кремль столкнулся с серьезными проблемами накануне парада на 9 мая. Они не знают, смогут ли безопасно все провести, ведь украинские дроны таки долетают до Москвы. Параллельно возникли еще и другие проблемы.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что парад на 9 мая в Москве фактически оказался под угрозой. Не зря в Кремле сейчас активно продвигают идею временного перемирия.

Путин боится, что все пойдет не по плану

По словам Городницкого, последние дни Силы обороны продемонстрировали, что украинские дроны способны долетать и до Москвы. По крайней мере один из беспилотников таки прорвался в столицу России.

Местные жители публиковали последствия прилета беспилотника по жилому комплексу "Мосфильмовский". Это всего лишь в 6 километрах от Кремля, где проводят парад на 9 мая. До этого беспилотники атаковали столицу России в марте.

Мы показали, что можем пробивать эту усиленную московскую ПВО. Фактически дрон долетел почти до центра Москвы. И Путин действительно боится. Уже CNN сообщало, что он пытается оптимизировать свое передвижение из-за параноидального страха перед украинскими дронами и ракетами,

– отметил Городницкий.

На этом фоне в Кремле в этом году решили провести нетипично "скромный парад". Он состоится без военной техники, чего не было еще ни разу за время полномасштабной войны против Украины. Кроме того, на парад не приедет ни один влиятельный мировой лидер. К примеру, в прошлом году на 9 мая в Россию приезжал глава Китая Си Цзиньпин.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване вспомнил о параде на 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что украинские дроны способны долететь до столицы РФ. А Россия не просто так решила провести парад без военной техники. Ведь они не могут гарантировать там безопасность. Это еще один сигнал мировому сообществу, что Россия слабеет. Поэтому важно усиливать санкции и продолжить давить на РФ.

У Путина усилилась паранойя

СМИ со ссылкой на отчет европейского разведывательного агентства сообщают, что в последнее время Кремль резко усилил безопасность диктатора Путина. Среди причин – серия убийств различных высокопоставленных российских офицеров. Сотрудники, которые работают непосредственно с Путиным, теперь не могут передвигаться общественным транспортом. А сам диктатор все реже посещает свои резиденции.

Политолог Николай Олещук отметил, что признаки паранойи у Путина были заметны еще до полномасштабной войны. Он регулярно отгораживался от окружения огромными столами и различными другими барьерами. Очевидно, что страх за собственную безопасность у диктатора усилился после попытки мятежа от владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.