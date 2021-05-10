В августе 2021 Украина будет отмечать 30 годовщину Независимости. К знаменательной дате среди прочего готовят военный парад.

Участие в нем, как стало известно журналистам, возьмет один из расчетов от Национальной академии сухопутных войск Украины. А пойдут военные с украинскими штурмовыми винтовками UAR-15.

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На параде ко Дню Независимости можно будет увидеть новые украинские винтовки

По случаю 30 годовщины Независимости Украины в Киеве состоится военный парад.

К участию в нем планируется привлечь 2 парадных расчета от Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

По Крещатику пройдут представители двух факультетов учреждения – боевого применения войск и ракетных войск и артиллерии.

"Важно, что все они уже вакцинированы против COVID-19. Ежедневная подготовка парадных расчетов организована с мая", – отдельно отметил начальник факультета боевого применения войск полковник Александр Тимощук.

В каждый расчет войдут 150 военнослужащих, имя каждого уже известно.

Причем будущие артиллеристы пойдут в парадной форме, а пехотинцы – в боевом снаряжении и с оружием.

Обратим внимание, что курсанты факультета боевого применения войск на параде будут идти не с автоматами Калашникова, а со штурмовыми винтовками UAR-15 украинского производства.

Штурмовая винтовка Zbroyar Z-15, украинская модификация американской AR-15 / Фото zbroyar.ua

Что следует знать о винтовке UAR-15 Z-15 – высокоточная полуавтоматическая самозарядная винтовка с поворотным затвором и автоматикой на основе отвода газов.



Производит ее ООО "Зброяр" по лицензии американской винтовки AR-15. Часть винтовки делают в Киеве, стволы привозят из США.



Весит она 3,5 килограмма, а стоит примерно 40 тысяч гривен (по данным Wikipedia.org ).