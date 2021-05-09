Артиллеристы 30-й механизированной бригады провели на Ровненском полигоне испытания 100 миллиметровых выстрелов УОФ12 к пушке МТ-12 "Рапира". Всего было осуществлено 16 выстрелов в разных режимах работы взрывателя, каждый из выстрелов сработал штатно и соответствует заявленным техническим характеристикам.

Какими еще оружейным новостями запомнился уходящая неделя – узнайте в программе.

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Ремонт катера 1400М "Скадовск" и стоимость проекта "Стена"

• Следователи ГБР завершили досудебное расследование дела по сентябрьской катастрофе Ан-26 под Чугуевом. Было объявлено подозрения и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил, заместителю командира воинской части А4104 и заместителю командира той же части по летной подготовке.

• Согласно финансовой отчетности чистый доход Госпредприятия Антонов за 2020 год составил 7,5 миллиардов гривен, а чистая прибыль 1 миллиард 70 миллионов. Также Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" и ПАО "Мотор Сич" обнародовали финансовую отчетность, согласно которой предприятия стали прибыльными.

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• Военно-морские силы Украины начали ремонт кораблей по новым переговорным процедурам. Согласно тендеру, "Николаевский судостроительный завод" будет ремонтировать артиллерийский катер проекта 1400М "Скадовск".

• Военной контрразведкой СБУ "на горячем" во время получения первой части взятки задержан руководитель регионального филиала оборонного концерна. За миллион долларов он обещал передать бизнес-структуре земельный участок в центре Одессы. Вместе с этим бывший заместитель гендиректора государственного оборонного концерна разоблачен на коррупции.

• Стоимость проекта "Стена" снизилась до 2,5 миллиардов по сравнению с прогнозируемыми четырьмя. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. В 2021 году на инженерно-техническое обустройство границы с Россией потратят 338 миллионов гривен.

Новый завод MKEK Barutsan в Турции и поставки грузовиков FHTV

• В России в Московской области обокрали музей вооруженных сил в парке "Патриот". Всего неизвестными похищено 400 экспонатов музея на сумму 12 миллионов рублей. Недостачу обнаружили во время инвентаризации.

• Американской компанией Northrop Grumman показан новый танковый снаряд M1147. Боеприпас заменит сразу 4 снаряда: M830, M830A1, картечный противопехотный M1028 и бетонобойный фугасный M908.

• В Турции за 12 месяцев построили новый завод по производству взрывчатых веществ MKEK Barutsan стоимостью 25 миллионов долларов. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично открыл предприятие и отметил, что предприятие может производить боеприпасы и оружие всех калибров от 5,56 миллиметра до 203 миллиметров.

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• Армия США на три года продлила контракт с Oshkosh Defense на поставку грузовиков FHTV и сделала первый заказ на 146,8 миллиона долларов. Всего заказ включает 353 единиц техники.

• На предприятии Iveco в Бразилии состоялась передача первой легкой бронированной машины Ivecо LMV c колесной формулой 4х4 под бразильским обозначением LMV-BR. Авто передали в рамках контракта на 32 машины, заключенном в 2019 году.

• Армия обороны Израиля на границе с сектором Газа начала развертывание автоматизированных машин Jaguar. Таким шагом ЦАХАЛ планирует передать обязанности по патрулированию границ роботам.