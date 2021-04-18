Южнокорейская авиастроительная корпорация Korea Aerospace Industries представила первый летный опытный образец перспективного многофункционального истребителя KF-X. Самолет получил название KF-21 Boramae, а его первый полет запланирован на начало 2022 года.

Какими еще оружейный новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

В прошлом выпуске Украина впервые будет экспортировать свои модернизированные ракеты "Ольха-М" – Техника войны

Американские ЗРК Patriot и трансформер на базе авто КрАЗ-260

• Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №154/2021 о передаче самолета Ан-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1 Министерству обороны Украины.

• Отрезок украинско-молдавской границы усилили авиационной техникой. Так Белгород-Днестровский пограничный отряд был усилен авиацией для оперативного реагирования на угрозы пограничной безопасности.

• На Донбассе пограничный наряд в пределах гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут" обнаружил полет БПЛА противника. Беспилотником было осуществлено дистанционное минирование местности и установлена ​​противопехотная мина ПОМ-2 в пределах КП "Майорское".

• В Азовском море в ночь с 14 на 15 апреля катера и корабль ФСБ РФ пытались спровоцировать катера ВМС Украины "Гюрза-М". Коварные действия координировал корабль Береговой охраны ФСБ РФ N 734.

Обратите внимание Парк самолетов нужно немедленно обновить, – Макарук о вооружении армии Украины

• Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти не против размещения американских ЗРК Patriot на территории Украины. Пребывание техники на украинской земле было бы более актуально, чем в Польше, а также это нужно для общего с Западом противостояния российской агрессии.

• Компания "ВК Система" представила новую бронированную медицинскую машину на базе многоцелевого тягача МТЛБ. Бронемашина получила доработанное базовое шасси и асфальтопроходные башмаки на гусенице, бронестекло для механика водителя, новые осветительные приборы.

• Одна из воинских частей Главного командного центра Вооруженных Сил Украины получила новый командный пункт – трансформер на базе авто КрАЗ-260. Пункт выполнен в контейнере переменного объема и может раскладываться справа и слева от основного кузова, становясь на опоры.

Ракетно-пушечный комплекс PASARS-16 Terminator и грузовик TATA LPTA 715

• В Чехии власть устроила оружейную амнистию, позволив людям сдавать незаконное оружие без каких-либо последствий. В результате мероприятия один из жителей города Градец-Кралове передал полиции танк Т-34-85 и самоходную установку СУ-100.

• В Сербии совершенствуют свой зенитный ракетно-пушечный комплекс PASARS-16 Terminator. Благодаря модернизации появилась возможность применять модернизированный вариант ракеты от ЗРК малой дальности "Стрела-10" с улучшенной головкой самонаведения и стартовым ускорителем.

• Полноприводный грузовик TATA LPTA 715 4×4 заменит грузовики Unimog в армии Таиланда, о чем свидетельствуют результаты тендера. Вместе с TATA в тендере участвовал военный грузовик от ISUZU, но индийский вариант оказался более надежным, выносливым и дешевым.

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• ВМС США отказались от планов списать 12 катеров Mark VI. Все потому, что в бюджетной декларации на 2022 год будут прописаны ресурсы на содержание этих катеров в строю военно-морских сил.

• Россия в оккупированном Севастополе утилизирует судна "Сирийского экспресса", которые использовались для обеспечения военной группировки в Сирии. Так, из состава ВМФ России в 2020 году были выведены корабли "Двинница-50" и "Кызыл-60".