Південнокорейська авіабудівна корпорація Korea Aerospace Industries презентувала перший льотний дослідний зразок перспективного багатофункціонального винищувача KF-X. Літак отримав назву KF-21 Boramae, а його перший політ заплановано на початок 2022 року.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Україна вперше експортуватиме свої модернізовані ракети "Вільха-М" – Техніка війни

Американські ЗРК Patriot та трансформер на базі авто КрАЗ-260

• Президент України Володимир Зеленський підписав указ №154/2021 про передачу літака Ан-148-100В і гелікоптера Мі-8МТВ-1 Міністерству оборони України.

• Відрізок українсько-молдовського кордону посилили авіаційною технікою. Так Білгород-Дністровський прикордонний загін було посилено авіацією для оперативного реагування на загрози прикордонній безпеці.

• На Донбасі прикордонний наряд в межах гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут" виявив політ БПЛА противника. Безпілотником було здійснено дистанційне мінування місцевості і встановлена протипіхотна міна ПОМ-2 в межах КП "Майорське".

• В Азовському морі у ніч з 14 на 15 квітня катери і корабель ФСБ РФ намагалися спровокувати катери ВМС України "Гюрза-М". Підступні дії координував корабель Берегової охорони ФСБ РФ N 734.

Зверніть увагу Парк літаків потрібно негайно оновити, – Макарук про озброєння армії України

• Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що влада не проти розміщення американських ЗРК Patriot на території України. Перебування техніки на Українській землі було б більш актуальне, ніж у Польщі, а також це потрібно для спільного із Заходом протистояння російській агресії.

• Компанія "ВК Система" представила нову броньовану медичну машину на базі багатоцільового тягача МТЛБу. Бронемашина отримала доопрацьоване базове шасі та асфальтопрохідні башмаки на гусениці, бронескло для механіка водія, нові освітлювальні прилади.

• Одна з військових частин Головного командного центру Збройних Сил України отримала новий командний пункт – трансформер на базі авто КрАЗ-260. Пункт виконаний у контейнері перемінного об’єму та може розкладатися праворуч і ліворуч від основного кузова стаючи на опори.

Ракетно-гарматний комплекс PASARS-16 Terminator та вантажівка TATA LPTA 715

• У Чехії влада влаштувала збройову амністію, дозволивши людям здавати незаконну зброю без будь-яких наслідків. В результаті заходу один з мешканців міста Градець-Кралове передав поліції танк Т-34-85 та самохідну установку СД-100.

• У Сербії вдосконалюють власний зенітний ракетно-гарматний комплекс PASARS-16 Terminator. Завдяки модернізації з’явилася можливість застосовувати модернізований варіант ракети від ЗРК малої дальності "Стріла-10" з покращеною головкою самонаведення і стартовим прискорювачем.

• Повнопривідна вантажівка TATA LPTA 715 4×4 замінить вантажівки Unimog в армії Таїланду, про що свідчать результати тендеру. Разом з TATA у тендері брала участь військова вантажівка від ISUZU, але індійський варіант виявися більш надійним, витривалим та дешевшим.

Цікаво Куди поділася легендарна путінська "Армата"

• ВМС США відмовилися від планів списати 12 катерів Mark VI. Все через те, що в бюджетній декларації на 2022 рік будуть прописані ресурси на утримання цих катерів в строю військово-морських сил.

• Росія в окупованому Севастополі утилізує судна "Сирійського експресу", які використовувалися для забезпечення військового угрупування у Сирії. Так, зі складу ВМФ Росії у 2020 році було виведено кораблі "Двинница-50" та "Кизил-60".