Не так давно всі російські ЗМІ буквально тиражували в режимі нон-стоп новини про танк Т-14 "Армата". Його називали відповіддю американському танку M1 Abrams, а ряд експертів і аналітиків пророкували йому грандіозне майбутнє і фурор на світовому ринку. Але нині на тему Т-14 в ЗМІ абсолютна і цілковита тиша. Далі читайте російською.

Афера века

В последний раз, когда танк упоминался в СМИ с приличным градусом внимания, был в феврале этого года, когда генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн Уралвагонзавод) Андрей Терликов сообщил, что серийные поставки танка Т-14 для нужд ВС РФ начнутся в 2022 году. Заявление это было сделано под аккомпанемент демонстрации на международной выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби макета танка, а не его полноразмерной действующей модели.

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Но обещаниями о серийном производстве Т-14 "Армата" уже никого не удивишь. Например, в августе 2020 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заверял, что поставки Т-14 "Армата" в войска начнутся в конце 2020 года, либо начале 2021 года… А 7 декабря 2020 года, гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заверил, что серийное производство и поставки в ВС РФ перспективного танка Т-14 "Армата" начнется в 2021 году.

"Армата" и ее легендарное выступление на Красной Площади:

Думаю, не стоит напоминать о всех тех обещаниях, что звучали до того, а именно, о серийных поставках Т-14 "Армата" в 2020, 2019, 2018 годах… Хотя, думаю стоит вспомнить и вовсе фееричное обещание, данное в 2015 году директором Уралвагонзавода Олегом Сиенко касательно того, что предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров Т-14 до 2020 года!

На протяжении всех этих лет, освещая ситуацию с танками Т-14 "Армата" я неоднократно пояснял, что их производство, даже в случае успешного завершения государственных испытаний невозможно по целому ряду причин. В частности – отсутствие производственных мощностей для серийного производства обещанного количества боевых машин и отсутствие инфраструктуры для содержания и обслуживания танков данного типа. Например, весьма остро стоит вопрос неизбежной модернизации танковых боксов по всей стране, с обеспечением необходимых условий для проведения ТО хваленых ОБТ.

Россия делаает танки из картона:

Русский танковый тупик

Фактически, на сегодняшний день Т-14 "Армата", после своего фурора в информационном пространстве в 2015 и 2016 годах, постепенно сам себя же дискредитировал и нивелировал. Танк не единожды демонстрировал технические проблемы на парадах на Красной площади. Танк продолжает находиться в состоянии бесконечных испытаний. Танк никак не может выйти в серийное производство, что и вовсе отталкивает потенциальных зарубежных покупателей.

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Между тем, в феврале этого года в Харькове был задержан агент военной разведки из ГУ ГШ ВС РФ, который собирал сведения о разработке и производстве украинского танка Т-84БМ "Оплот". Новость прозвучала тогда довольно неоднозначно, ведь, казалось бы, зачем России, у которой есть Т-72 и его модификации, Т-80 и его модификации, Т-90 и его модификации и не имеющий аналогов в мире Т-14 "Армата", украинский "Оплот"?

"Оплот" – танк, который работает

Но этот инцидент оказался лакмусовой бумажкой российского танкового тупика. Ведь Москва сейчас делает ставку в основном на модернизацию старого танкового парка, состоящего из Т-72, Т-80 и Т-90. И на данном поприще Россия нуждается, в том числе и в решениях, которые бы значительно могли повысить потенциал ее боевых машин. С учетом того, что "Оплот" представляет собой очень глубокую модернизацию Т-80, вывод напрашивается сам собой – те технологии, которые были недоступны РФ на протяжении этих 7 лет и которые внедрялись в "Оплот", должны были быть выкрадены для дальнейшего улучшения массово выводимых из консервации российских Т-80.

"Оплот" – новый украинский танк:

А, между прочим, на сегодняшний день, расконсервация и модернизация танков Т-80 до модификации "БВМ", в России идёт куда успешнее, чем модернизация более массовых Т-72.

Очевидно, что российская военная машина сама же решила отказаться от своего гомункулуса Т-14 "Армата", выносить которого она не способна, а родить и подавно. Про этот танк забывают и откладывают в пыльный ящик, попутно ища ему замену. Ведь просто взять и отказаться от танка, которым несколько лет подряд угрожали Западу и возбуждали ура-патриотизм – нельзя. Нужно показать нечто, что убедит российских обывателей в верном выборе "партии".

Вероятнее всего этой заменой может стать проект "Бурлак" на шасси Т-80Б, более известный как Объект-219М. А охота за данными об украинском "Оплот" это элемент шпионажа в пользу именно "Бурлака", возрождение которого я совершенно не исключаю и не удивлюсь, если в скором времени российские СМИ переключатся именно на эту боевую машину.

А Т-14 "Армата" планомерно, неспешно, но уверенно уходит в небытие…