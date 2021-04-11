Украинское конструкторское бюро "Луч" заключило первые контракты на экспорт модернизированной реактивной системы залпового огня "Ольха-М". Пока не известно об объемах поставок и стране, которая заказала украинское вооружение.

Какими еще оружейным новостями запомнилась неделя в Украине и мире – узнайте в программе.

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Отремонтированные Т-72 и бронеавтомобили "Козак-5"

• С начала апреля россияне наращивают боевые возможности на оккупированной части Донбасса и Южном военном округе. Под видом подготовки к учениям "Запад-2021" вдоль украинской границы собрано 28 батальйонно-тактических групп и ожидается еще столько.

• Ракетный катер "Прилуки" и тральщик "Геническ" ВМС ВСУ зашли на запланированный ремонт в акваторию госпредприятия Николаевский судостроительный завод. Вскоре между НСЗ и ВМС Вооруженных сил Украины ожидается подписание нового договора, согласно которому, предприятие начнет ремонт катера "Скадовск".

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• На Киевском бронетанковом заводе отремонтировали и передали военным партию из трех Т-72. Кроме ремонта панцерники также подверглись доработкам, которые улучшили их ТТХ.

• На Киевском бронетанковом заводе завершен первый этап сборки и пробеговых испытаний образца командно-штабной машины БТР-4КШ-Т на базе шасси БТР-4У.

• Отечественный бронеавтомобиль "Козак-5" идет на экспорт и уже готовы несколько единиц. Партия броневиков уже прошла все необходимые испытания и готовится к передаче.

Бомбардировщик ПАК-ДА и учебно-тренировочный самолет HÜRJET

• Минобороны России утвердило окончательный вид стелс-бомбардировщика ПАК-ДА. Конструкторское бюро "Туполев" ведет разработку и строительство нескольких прототипов.

• Компания American Tactical привезла в США магазины для АК-47 на 60 патронов от немецкой компании Schmeisser. Новинка имеет корпус из полимера с добавлением фибергласса, за надежность его работы отвечает мощная пружина из нержавеющей стали.

• Чешская армия провела контрольные испытания пикапа Toyota Hilux, который заменит устаревшие УАЗ 469 и Land Rover Defender 110 и 130. Японский внедорожник успешно выдержал контрольные испытания в Вооруженных силах Чехии, но должен пройти еще один цикл тестов.

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• На одном из подмосковных полигонов Военно-промышленной компании протестировали боевой модуль с дистанционным управлением БТР-БМ. За ходом испытаний наблюдал заместитель министра обороны.

• После успешной оценки дизайна в Турции начали производить структурные части и компоненты национального учебно-тренировочного самолета HÜRJET.