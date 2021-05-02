Конструкторское бюро "Южное" продемонстрировало новую универсальную зенитно-ракетную систему "Кильчень". Разработка способна уничтожать баллистические и аэродинамические цели на расстоянии до 280 километров.

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Испытания самоходной гаубицы DANA-M2, обыски на "Кузница на Рыбальском" и "Богдан Моторс"

• Одесский авиационный завод 27 апреля отпраздновал 110 годовщину со дня основания. Это предприятие первым в Украине начало серийное производство самолетов, а ныне успешно модернизирует разработки реактивной авиации, двигатели и выпускает комплектование.

• На Черниговщине сотрудники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели тестирование новой системы стрелкового вооружения калибра 12,7 миллиметра. Она устанавливается на вертолет Ми-2МСБ и предназначена для поражения вражеских беспилотников.

* Научно-производственный центр "Инфозащита" получил рекордные для отечественной оборонки инвестиции. 2 миллиона евро пойдут на завершение разработки революционного комплекса радиотехнической разведки и его испытаний.

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* На военном полигоне, что Ровненской области, испытана 152-миллиметровая самоходная гаубица DANA-M2 чешского производства. Боевая машина тестирована в условиях, максимально приближенных к боевым.

• На фоне торможения проекта бронемашины "Дозор-Б2" Вооруженные силы Украины получили 2 польских аналога "Онциллы". Машины поставляет компания "Города СП" через научно-производственную компанию "Система".

• Государственное бюро расследований провело обыски на предприятиях "Кузница на Рыбальском" и "Богдан Моторс". Их подозревают в поставках украинской армии некачественной военной техники по завышенным ценам.

Очки ночного видения ENVG-B и субмарина S-81 Isaac Peral

• На военной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, во время учений солдаты 4-го батальона 23-го пехотного полка протестировали новейшие очки ночного видения ENVG-B. новинка благодаря компьютерной системе подсвечивает контуры различных объектов, а цветопередача приближена к дневному освещению.

• В Пакистане научились превращать советские пистолеты ТТ в пистолеты-пулеметы. Так, в Сети появилось видео, на котором можно увидеть ТТ, оснащенный большим барабанным магазином, стреляющим очередями.

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• Польша получила 140 пусковых установок национального ПЗРК Piorun и 267 зенитных управляемых ракет к ним. Согласно контракту, подписанному в 2016 году, польское войско к 2022 году должно пополнить 420 пусковых установок и 1300 ракет ПЗРК Piorun.

• В Нидерландах состоялись учения морского спецназа. Там впервые был применен гравитационный реактивный костюм, чтобы попасть на судно, захваченное условным противником.

* В Испании на верфи в Картахене состоялась церемония спуска на воду субмарины S-81 Isaac Peral. Всего планируется построить еще 3 подводные лодки такого типа, а общая стоимость 4 судов выросла с 1,8 до 4 миллиардов евро.