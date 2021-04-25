ВСУ осваивают передовые контрбатарейные радары 1Л220УК "Зоопарк-3" – Техника войны
ВСУ получили отечественный радиолокационный комплекс артиллерийской разведки 1Л220УК "Зоопарк-3". Он мощнее иностранных образцов и предназначен для наведения артиллерии во время контрбатарейной борьбы или для корректировки огня артиллеристов.
Источник:"Техника войны" на 24 канале
Какими еще оружейными новостями запомнилась неделя уходящая – узнайте в программе.
В прошлом выпуске Первый истребитель KF-21 Boramae презентовали миру – Техника войны
Комплекс "Сапсан" и модернизация танков "Кедр Т64БМ2"
• Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк заявил, что они имеют за цель закупить комплекс "Сапсан". Сейчас продолжаются работы, ведь это непростой процесс.
• Украинская система управления вооружением вертолетов пошла на экспорт. Да, по 2 комплекса получили Уганда и Камерун. Система разработки ЗАО "Рамзай" предназначена для поражения наземных целей управляемыми ракетами ЖК-2В на дальности до 7,5 км.
• Министерство обороны Украины заказало Харьковскому бронетанковому заводу модернизацию 12 танков "Кедр Т64БМ2". Усовершенствованные машины получат новый мощный двигатель и обработанный корпус.
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• В Виннице на государственном предприятии "45 экспериментальный механический завод" модернизируют советскую автотехнику, устанавливая немецкие моторы. Согласно тендеру предприятие закупит двигатели марки DEUTZ.
• В компании Armorum Solutions доработали буксировочный модуль к турели под пулеметы калибра 12,7 миллиметра. Разрабатывали его под "наши" пулеметы НСВТ, однако подойдут и американские Browning M2.
Турецкое ПТРК OMTAS и замена БМП M2 Bradley
• Южнокорейская Hanwha Defense и американская Oshkosh Defense компании подписали соглашение об объединении. Будут разрабатывать вместе новую боевую машину пехоты M2A3 Bradley.
• В Турции показали ПТРК средней дальности для оснащения воинских подразделений страны. Комплекс называется OMTAS.
• В румынском городе Петрешть открыли завод итальянской компании Iveco. На новом предприятии компания ожидает в год выпускать более сотни полноприводных военных грузовиков с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8 и 8х8 Prime Move в 16 различных вариантах.
Интересно Куда пропала знаменитая путинская "Армата"
• Великобритания не будет списывать два универсальных десантных корабля HMS Albion и HMS Bulwark типа Альбион. Они с начала 2010 годов находились в резерве Королевских ВМС, откуда должны были пойти на утилизацию.
• Во Франции Парижский суд заочно приговорил к пожизненному заключению белорусского пилота Юрия Сушкина. В ноябре 2004 года белорусский летчик во время гражданской войны руководил штурмовиком Су-25 правительственных сил Кот-д'Ивуара и убил 9 французских миротворцев.
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