Артилеристи 30-ї механізованої бригади провели на Рівненському полігоні випробування 100 міліметрових пострілів УОФ12 до гармати МТ-12 "Рапіра". Загалом було здійснено 16 пострілів у різних режимах роботи підривника, кожен із пострілів спрацював штатно та відповідає заявленим технічним характеристикам.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Ремонт катеру 1400М "Скадовськ" та вартість проєкту "Стіна"

• Слідчі ДБР завершили досудове розслідування справи щодо вересневої катастрофи Ан-26 під Чугуєвом. Було оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних сил, заступнику командира військової частини А4104 та заступнику командира тієї ж частини з льотної підготовки.

• Згідно з фінансовою звітністю чистий дохід Держпідприємства "Антонов" за 2020 рік склав 7,5 мільярдів гривень, а чистий прибуток 1 мільярд 70 мільйонів. Також Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" та ПАТ "Мотор Січ" оприлюднили фінансову звітність, відповідно до якої підприємства стали прибутковими.

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• Військово-морські сили України розпочали ремонт кораблів за новими переговорними процедурами. Відповідно до тендеру, "Миколаївський суднобудівний завод" ремонтуватиме артилерійський катер проєкту 1400М "Скадовськ".

• Військовою контррозвідкою СБУ на "гарячому" під час одержання першої частини хабаря затримано керівника регіональної філії оборонного концерну. За мільйон доларів він обіцяв передати бізнес-структурі земельну ділянку в центрі Одеси. Разом з цим колишнього заступника гендиректора державного оборонного концерну викрито на корупції.

• Вартість проєкту "Стіна" знизилася до 2,5 мільярдів у порівнянні з прогнозованими чотирма. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. 2021 року на інженерно-технічне облаштування кордону з Росією витратять 338 мільйонів гривень.

Новий завод MKEK Barutsan у Туреччині та постачання вантажівок FHTV

• У Росії в Московській області обікрали музей збройних сил у парку "Патріот". Всього невідомими викрадено 400 експонатів музею на суму 12 мільйонів рублів. Недостачу виявили під час інвентаризації.

• Американською компанією Northrop Grumman показано новий танковий снаряд M1147. Боєприпас замінить відразу 4 снаряди: M830, M830A1, картечний протипіхотний M1028 та бетонобійний фугасний M908.

• В Туреччині за 12 місяців побудували новий завод з виробництва вибухових речовин MKEK Barutsan вартістю 25 мільйонів доларів. Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган особисто відкрив підприємство і наголосив, що підприємство може виробляти боєприпаси і зброю всіх калібрів від 5,56 міліметра до 203 міліметрів.

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• ​Армія США на 3 роки продовжила контракт з Oshkosh Defense на постачання вантажівок FHTV та зробила перше замовлення на 146,8 мільйона доларів. Всього замовлення включає 353 одиниць техніки.

• ​На підприємстві Iveco у Бразилії відбулася передача першої легкої броньованої машини Ivecо LMV з колісною формулою 4х4 під бразильським позначенням LMV-BR. Авто передали в рамках контракту на 32 машини, укладеному у 2019 році.

• ​Армія оборони Ізраїлю на кордоні з сектором Газа розпочала розгортання автоматизованих машин Jaguar. Таким кроком ЦАХАЛ планує передати обов'язки з патрулювання кордонів роботам.