У серпні 2021 року Україна відзначатиме 30 річницю Незалежності. До визначної дати серед іншого готуватимуть військовий парад.

Участь у ньому, як стало відомо журналістам, візьме один із розрахунків від Національної академії сухопутних військ України. А крокуватимуть військові з українськими штурмовими гвинтівками UAR-15.

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На параді до Дня Незалежності можна буде побачити нові українські гвинтівки

З нагоди 30 річниці Незалежності України у Києві відбудеться військовий парад.

До участі в ньому планують залучити 2 парадні розрахунки від Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Хрещатиком пройдуть представники двох факультетів закладу – бойового застосування військ і ракетних військ та артилерії.

"Важливо, що всі вони вже вакциновані проти COVID-19. Щоденна підготовка парадних розрахунків організована з травня", – окремо зазначив начальник факультету бойового застосування військ полковник Олександр Тимощук.

До кожного розрахунку ввійдуть 150 військовослужбовців, ім'я кожного вже відомо.

Причому майбутні артилеристи йтимуть у парадній формі, а піхотинці – у бойовому спорядженні й зі зброєю.

Звернімо увагу, що курсанти факультету бойового застосування військ на параді йтимуть не з автоматами Калашникова, а зі штурмовими гвинтівками UAR-15 українського виробництва.

Штурмова гвинтівка Zbroyar Z-15, українська модифікація американської AR-15 / Фото zbroyar.ua

Що слід знати про гвинтівку UAR-15 Z-15 – високоточна напівавтоматична самозарядна гвинтівка з поворотним затвором та автоматикою на основі відведення газів.



Виробляє її ТОВ "Зброяр" за ліцензією американської гвинтівки AR-15. Частину гвинтівки роблять у Києві, стволи привозять зі США.



Важить вона 3,5 кілограми, а коштує приблизно 40 тисяч гривень (за даними Z-15 – високоточна напівавтоматична самозарядна гвинтівка з поворотним затвором та автоматикою на основі відведення газів.Виробляє її ТОВ "Зброяр" за ліцензією американської гвинтівки AR-15. Частину гвинтівки роблять у Києві, стволи привозять зі США.Важить вона 3,5 кілограми, а коштує приблизно 40 тисяч гривень (за даними Wikipedia.org ).

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