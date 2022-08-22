"Парад" в Киеве

Очень часто, читая новости, общаясь с жертвами российско-фашистских пыток и издевательств, читая нацистских лидеров общественного мнения, особенно когда слышишь перехват телефонных разговоров, когда матери, родители и жены российских мудо-богатырей призывают их убивать "хохлов", руки невольно сжимаются кулаки и хочется увидеть колонну этих "освободителей", которых немцев прогнали когда-то по Москве.

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Но нельзя. Можно ненавидеть каждого из них, всех их вместе, но нельзя делать то, что делают они.

И эта идея выставить не пленных солдат, а технику, которая шла – не дошла, а потом ее уже мертвую дотащили – это прямо облегчение какое-то. Ведь все это должно было убить кого-то или многих из нас. И вот оно... Мертвое, изуродованное, сожженное, покрытое ржавчиной, ненужное, лишенное смысла и обесславленное.

Пусть так нам будет хоть немного легче.

Разбитая российская техника теперь стоит на Крещатике / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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