"Парад" у Києві

Дуже часто, читаючи новини, спілкуючись з жертвами російсько-фашистських тортур та знущань, читаючи нацистських лідерів суспільної думки, а надто коли чуєш перехоплення телефонних спілкувань, коли матері батьки та дружини руських мудо-богатирів закликають їх вбивати "хохлів", руки мимоволі стискаються в кулаки й хочеться побачити колону цих "визволителів", яких німців прогнали колись по Москві.

За темою Все, як хотіли в кремлі: ексклюзивний фоторепортаж "параду" знищеної техніки росіян у Києві

Але не можна. Можна ненавидіти кожного з них, усіх їх разом, але не можна робити те, що роблять вони.

І оця ідея виставити не полонених солдатів, а техніку, яка йшла – не дійшла, а потім її вже мертву дотягнули – це прямо полегшення якесь. Адже все це мало вбити когось або багатьох з нас. І ось воно... Мертве, понівечене, спалене, вкрите іржею, непотрібне, позбавлене сенсу і знеславлене.

Хай так нам буде хоч трохи легше.

Розбита російська техніка тепер стоїть на Хрещатику / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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