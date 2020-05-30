Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине кадровый голод. При этом за последние полгода не было ни одного нормального конкурса, результат которого был бы результатом, собственно, по назначениям.

Именно поэтому трудно понять, о чем говорит президент. Такое мнение в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" высказал инвестиционный банкир и видеоблогер 24 канала Сергtй Фурса.

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По его словам, такая политика Зеленского и Офиса Президента угрожает возвращению назад – во времена Януковича, когда государственные компании возглавляли крепкие хозяйственники, которые хорошо понимали, куда надо распределять денежные потоки.

Ну и также – хаос в будущем. А ведь есть еще и непрофессионализм. Если бы они только назначали не тех хозяйственников... А они очень часто, как там с кейсом Госкино? или вообще, назначают "пацанов с Квартала",

– отметил Фурса.

"Пиночет (экс-президент Чили, диктатор – 24 канал), например, был неоднозначной личностью. Но когда он делал реформы, то назначал "гарвардских" ребят. А когда ребята "квартальськие", они не очень опытные, чтобы делать реформы", – добавил эксперт.

Об отставке Авакова

Фурса также прокомментировал возможную отставку Арсена Авакова на фоне громких скандалов и преступлений, совершенных недавно. Речь идет об изнасиловании в Кагарлыке и стрельбе в Броварах. Он считает, что президент не уволит министра внутренних дел.

"Думаю, что Зеленский скорее младший партнер господина Авакова. Поэтому очень трудно снести кого-то, кто опытнее, чем ты", – пояснил он.

Об иностранцах в наблюдательных советах госпредприятий

Справка. Депутаты предлагают уволить всех иностранцев, входящих в наблюдательные советы госпредприятий. Дарья Володина из "Слуги народа" уже зарегистрировала в Раде соответствующий законопроект.

Фурса подчеркнул, что иностранцев, которые работают в наблюдательных советах украинских госпредприятий, трудно запугать. Он привел в пример наблюдательный совет "Приватбанка" – сейчас его возглавляет Шэрон Искья, который всю жизнь работал в Госдепе США.

И вот когда ее приглашают в СБУ, где сидят Баканов и Ермак, и говорят: мол, не надо травить Коломойского, не надо преследовать его в судебных юрисдикциях за пределами Украины, а то будет плохо. Она говорит "ха-ха-ха", а любой украинец бы испугался,

– пояснил он.

И подчеркнул, что именно поэтому вопрос иностранцев в наблюдательных советах так беспокоит определенных людей в Украине.