Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні – кадровий голод. При цьому, за останні пів року не було жодного нормального конкурсу, результат якого був би результатом, власне, по призначеннях.

Саме тому важко зрозуміти, про що ж говорить президент. Таку думку в ефірі програми "Ґуд найт Юкрейн" висловив інвестиційний банкір та відеоблогер 24 каналу Сергій Фурса.

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За його словами, така політика Зеленського та Офісу Президента загрожує поверненню назад – до часів Януковича, коли державні компанії очолювали міцні господарники, які добре розуміли, куди треба розподіляти грошові потоки.

Ну і також – хаосу у майбутньому. Адже є ще й непрофесіоналізм. Якби вони тільки призначали не тих господарників... А вони дуже часто, як там з кейсом Держкіно чи загалом, призначають "пацанів з Кварталу",

– зазначив Фурса.

"Піночет (експрезидент Чилі, диктатор – 24 канал), наприклад, був неоднозначною особистістю. Але коли він робив реформи, то призначав "гарвардських" хлопців. А коли хлопці "квартальські", вони не дуже досвідчені, аби робити реформи", – додав експерт.

Про відставку Авакова

Фурса також прокоментував ймовірну відставку Арсена Авакова – на тлі гучних скандалів та злочинів, скоєних нещодавно. Йдеться, зокрема, про зґвалтування у Кагарлику та стрілянину в Броварах. Він вважає, що президент не звільнить міністра внутрішніх справ.

"Думаю, що Зеленський – скоріш молодший партнер пана Авакова. Тому дуже важко знести когось, хто досвідченіший, ніж ти", – пояснив він.

Про іноземців у наглядових радах держпідприємств

Довідка. Депутати пропонують звільнити усіх іноземців, які входять до наглядових рад держпідприємств. Дар'я Володіна зі "Слуги народу" вже зареєструвала в Раді відповідний законопроєкт.

Фурса підкреслив, що іноземців, які працюють у наглядових радах українських дерпідприємств, важко залякати. Він навів у приклад наглядову раду "Приватбанку" – зараз її очолює Шерон Іскі, яка все життя працювала у Держдепі США.

І от коли її запрошують до СБУ, де сидять Баканов і Єрмак, і кажуть: мовляв, не треба цькувати Коломойського, не треба переслідувати його у судових юрисдикціях поза Україною, а то буде погано. Вона каже "ха-ха-ха", а будь-який українець би злякався,

– пояснив він.

Й наголосив, що саме тому питання іноземців в наглядових радах так непокоїть певних людей в Україні.