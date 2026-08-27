Украинские военные приняли участие в параде, посвященном Дню независимости Молдовы

27 августа Молдова отмечает 35-ю годовщину провозглашения независимости от Советского Союза. В Кишиневе по этому случаю проходят торжественные мероприятия и военный парад с участием иностранных военных и высокопоставленных чиновников.

"24 Канал" собрал основную информацию о праздновании в Молдове.

Что известно о параде в Молдове с участием?

27 августа 2026 года Молдова отмечает 35-летие провозглашения независимости. Официальная программа празднований в Кишиневе началась утром, а центральные мероприятия проходят на главной площади столицы.

Одним из ключевых элементов празднования станет военный парад. Известно, что в нем приняли участие около двух тысяч военнослужащих. На параде была представлена военная техника, в частности системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также зенитные установки.

К торжествам присоединились почетные караулы из США, Италии, Польши и Литвы. В мероприятии также принял участие почетный караул из Украины.

Утром руководство Молдовы, в частности президент Мая Санду, вместе с военнослужащими возложили цветы к мемориалу "Вечность" в знак уважения к людям, погибшим в борьбе за свободу, независимость и суверенитет страны.

Известно, что в Кишинев также прибыл Владимир Зеленский. На мероприятиях, приуроченных к Дню независимости Молдовы, присутствовали лидеры и других государств, в частности президент Румынии Никушор Дан. В Кишиневе Зеленский проведет встречу с Майей Санду.

Торжества по случаю Дня независимости Молдовы: смотрите видео

Отметим, что украинские военные также принимали участие в военном параде 10 лет назад. Тогда готовилось подразделение из состава Военной академии в Одессе.

Напомним, Украина не получала приглашения на военный парад в честь Дня Вооруженных сил Польши, который прошел в Варшаве 15 августа. В Минобороны Украины подтвердили, что украинских военных среди участников не было. В параде приняли участие около 1800 военнослужащих, более 300 единиц наземной техники и около 60 летательных аппаратов. Также к мероприятию присоединились военные из США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и других стран-партнеров Польши.

Однако 14 июля 2026 года украинские военные впервые приняли участие в параде, посвященном Дню взятия Бастилии в Париже. Они прошли по Елисейским полям вместе с представителями стран "Коалиции желающих", а украинские пилоты, проходившие обучение во Франции, пролетели над столицей на истребителях Mirage 2000.

В мероприятии приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и почти 30 глав государств и правительств.