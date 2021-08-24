Особенностью юбилейного воздушного парада стало одновременное участие авиации Воздушных сил, ВМС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП "Антонов" и государств-партнеров.

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Всего в авиационном параде приняли участие более 100 летательных аппаратов. Действо было поистине зрелищным. Открыла воздушный парад армейская авиация сухопутных войск ВСУ.

В небе также пролетели:

вертолеты Mи-8 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон",

группа вертолетов Ми-24 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды",

подразделение морских многоцелевых вертолетов берегового базирования 10-й отдельной авиационной бригады и другие.



Открыл авиационную часть парада традиционно "знаменосный" Ми-8 / Скриншот из видео



Самолеты ГСЧС на параде / Скриншот из видео

Участие в параде также принял крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", спроектированный и построенный на ГП "Антонов". Согласно маршруту, гордость украинской авиационной промышленности взлетела с аэродрома в Гостомеле и взяла курс на юг, чтобы войти в Киев в районе Теремков.

Над Крещатиком, где собственно и проходил парад, самолет прошел на высоте 400 метров. Самый большой и мощный в мире грузовой самолет поразил украинцев и гостей парада. Они не сдерживали своих эмоций и снимали на видео зрелищный полет украинского самолета.



"Мрия" приняла участие в параде / Скриншот из видео

Интересно! За штурвалами большинства самолетов были молодые летчики. Все они – выпускники Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

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С не меньшим размахом День Независимости празднуют и в Одессе. Там на внешнем рейде морского порта (мыс Малый фонтан и Морской вокзал) состоялось торжественное прохождение боевых кораблей и судов. В нем также приняли участие корабли НАТО.

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На территории Морского вокзала состоялся статический показ вооружения и военной техники и ночная иллюминация на кораблях, катерах и судах Военно-Морских Сил ВСУ.

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