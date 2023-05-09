Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он отметил, что подавляющее время парада шли маршем военнослужащие. А вот техники было очень немного, и только один танк – Т-34.

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Красноречивое выражение лица

В общем, по его словам, российское телевидение демонстрировало технику на параде очень осторожно. Почему-то показывали ее не целиком, а только борта машин. Выглядело очень неубедительно

Военный эксперт отметил, что наиболее интересно было смотреть даже не на выражение лица Владимира Путина, а иностранных гостей, лидеров стран – бывших советских республик. В частности, белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"У него было такое красноречивое выражение лица, что после появилось очень много мемов. По нему было видно, что Лукашенко очень опасается какого-то прилета. Сидит и размышляет: прилетит или нет", – подчеркнул Гетьман.

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Парад оказался бедненьким

В некоторых регионах России решили отменить военные парады, однако на Красной площади в Москве все-таки провели. Но он оказался очень бедненьким. Как пошутили в сети, Украине не стоило бы на такой даже тратить беспилотник.

Если бы мы запустили туда дрон-камикадзе, то "усилили" этот парад и он бы стал интереснее,

– предположил собеседник.

Во время парада Путин продемонстрировал военных, которые шагали по Красной площади. Так он показал, что еще имеет человеческий ресурс для войны.

"Если это весь ресурс российской армии, то он невелик. Скорее всего, эти люди, кроме курсантов и суворовцев, поедут на линию фронта и потом вернутся назад, но в другом виде", - подчеркнул Алексей Гетьман.

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