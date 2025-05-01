Такое мнение 24 Каналу высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что инструменты для этого есть. А решение Кремля о "перемирии" на эту дату – очередной обман.

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ВСУ имеют инструменты для ударов по России на 9 мая

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что время и количество военных целей, которые Украина может уничтожить на территории России должен определять только Генштаб или ставка Верховного Главнокомандующего.

По мнению Подоляка, европейская часть страны-агрессора должна быть под постоянными ударами. Нужно уничтожать логистику и военную инфраструктуру врага, ведь это будет иметь социальные и политические влияния.

В то же время 9 мая – это действительно сакральная дата для России. В этот день в Москве будет немало "гостей".

Удары на 9 мая определяют исключительно украинские военные. Инструменты для этого есть,

– подчеркнул он.

Советник руководителя Офиса Президента добавил, что то, что Владимир Путин объявил "перемирие" с Украиной с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая – это не о прекращении огня, а об иллюзии и пропаганде.

Российский диктатор хочет доказать, что он является модератором войны и самостоятельно может "останавливать" украинские удары, объявляя "перемирие". Более того, за это время страна-агрессор довезла бы ресурс на линию фронта.

Кстати, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что Украина имеет определенный запас дронов, потому что 96% всех беспилотных систем произведены именно в нашей стране. Поэтому россияне понимают, что они должны быть готовы, что по Красной площади прилетит.