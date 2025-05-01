Таку думку 24 Каналу висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що інструменти для цього є. А рішення Кремля про "перемир'я" на цю дату – черговий обман.

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ЗСУ мають інструменти для ударів по Росії на 9 травня

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що час та кількість військових цілей, які Україна може знищити на території Росії повинен визначати лише Генштаб або ж ставка Верховного Головнокомандувача.

На думку Подоляка, європейська частина країни-агресорки повинна бути під постійними ударами. Потрібно знищувати логістику та військову інфраструктуру ворога, адже це матиме соціальні та політичні впливи.

Водночас 9 травня – це дійсно сакральна дата для Росії. В цей день у Москві буде чимало "гостей".

Удари на 9 травня визначають виключно українські військові. Інструменти для цього є,

– наголосив він.

Радник керівника Офісу Президента додав, що те, що Владімір Путін оголосив "перемир'я" з Україною з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня – це не про припинення вогню, а про ілюзію та пропаганду.

Російський диктатор хоче довести, що він є модератором війни й самостійно може "зупиняти" українські удари, оголошуючи "перемир'я". Ба більше, за цей час країна-агресорка довезла б ресурс на лінію фронту.

До речі, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що Україна має певний запас дронів, тому що 96% усіх безпілотних систем вироблені саме в нашій країні. Через це росіяни розуміють, що вони мають бути готовими, що по Червоній площі прилетить.