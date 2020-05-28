Парад жертвоприношения: как Путин пытается спасти свою удачу

Владимир Путин решил провести парад победы 24 июня. На фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса это выглядит очень странной новостью. Логичней было бы раздать деньги, которые пойдут на организацию торжеств тем, кто в них сейчас остро нуждается. Но у президента РФ свои мотивы – он хочет вернуть себе реноме победителя.

Президент России собирается устроить это мероприятие 24 июня – то есть в день проведения исторического парада победы 1945 года. Об этом читайте в программе "Безумный мир" на 24 канале.

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Это решение Путина даже в России вызвало большое недоумение. Дело в том, что на фоне тяжелого экономического кризиса подавляющему большинству жителей страны сейчас не до парадов. Самые бедные люди и те, кто оказался без работы, сейчас оказались на грани голода. Им реально просто нечего есть. И негде взять денег на еду.

В нормальном обществе парадные деньги раздали бы тем же ветеранам, пенсионерам или многодетным. Им реально тяжело сейчас, а государство говорит, что ничем не может им помочь. Но нет – вместо хлеба и колбасы голодным россиянам предоставят военные марши.

Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир":

Теоретически, Путин мог бы даже поднять свой рейтинг, если бы дал людям то, что они хотят. Но он его решил опустить. Это очень нелогично и необычно.

Дальше. Парад пройдет на фоне усиливающейся эпидемии коронавируса. Сейчас число заболевших россиян только по официальной статистике растет почти на 10 тысяч человек в день.

Карантинные ограничения по всей России уже сняты, то есть эти люди будут гулять и заражать остальных. Через месяц ситуация станет только хуже.

Справка. По состоянию на 27 мая на территории РФ коронавирусом заразились 370 680 человек, умерли – 3968. Сейчас Россия находится на третьей строчке по количеству больных. Ее обогнали Бразилия и США.

Но Путин, вместо запрета массовых мероприятий, объявил о проведении своего – супер-массового, с десятками тысяч зрителей и участников. Это как притащить на пожар бочку бензина. Тоже нелогично и необычно.

Многие россияне теперь чешут затылки. Как же так? Обычно жадный Путин готов потратить огромные деньги на парад, который никому не нужен. Он готов пожертвовать главной драгоценностью – своим рейтингом. Более того, он не против принести в жертву тысячи участников парада, которые заразятся коронавирусом и умрут.

Ради чего все это? Зачем ему это нужно?

Для чего Путину парад

Я думаю, что знаю ответ. Путин в последнее время очень переживает насчет своей удачи. Он не понимает, почему 20 лет у него получалось буквально все, проблемы обходили его стороной, но вот в последний год абсолютно все начало валиться из рук.

Вообще ничего не получается! Как говорят в околокремлевских кругах, Путин действительно считает, что его удачу украли. Он винит в этом метафизику и оккультизм. Он боится, что прогневил некие высшие силы.

Из-за этого, кстати, главный храм вооруженных сил, который задумывался как храм Путинизма, стоит закрытым, с его стен суеверно отодрали мозаики и иконы с изображением самого Путина

Но главный предмет его ненависти – это шаман Александр Габышев. Именно после его сибирского похода у Путина все начало сыпаться из рук.

Президент России решился на двухходовочку. В минувший вторник шамана отправили на принудительное психиатрическое лечение. Его адвокаты уже написали на это жалобу в Страсбург, но процесс этот долгий, займет больше месяца.

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Путин думает, что шаман на время нейтрализован. Поэтому можно попробовать провести парад победы. Он хочет доказать миру, судьбе и себе самому, что он все еще победитель.

Если все пойдет как надо, если парад получится, то президент России удостоверится в том, что удача к нему вернулась, что проклятие Габышева снято.



Якутский шаман Александр Габышев / Фото "Коммерсант"

В этом случае президент России сразу после парада объявит и немедленно проведет всенародное голосование об объявлении себя вечным российским царем. Он считает, что на волне парадного успеха он сумеет получить нужный себе результат.

План слегка безумный, основанный на метафизических предположениях, но понятный. Путин хочет устранить источник своей неудачи, подтвердить для себя и мира статус победителя и осуществить главную свою мечту – то есть стать вечным царем.

Все ясно, но на пути осуществления этого плана есть одно препятствие. И оно намного более серьезное, чем якутский шаман Саня. Речь идет о коронавирусе.

Он никуда не делся, эпидемия захватывает все новые регионы России. Вирус подобрался уже к самому Путину. Заболел пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Чечни Рамзан Кадыров.



Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров / Коллаж 24 канала

Первый парад победы 9 мая тоже был отменен не из-за гуманизма, а из-за массового заболевания его участников. Сейчас ситуация может быть еще хуже. Путину, конечно, докладывают, что вирус почти уничтожен, что бояться больше нечего, но это не так. Достаточно посмотреть на ситуацию в Дагестане, где коронавирусом сейчас болеют целые села.

В общем, Путин сейчас все поставил на то, чтобы парад состоялся. Весь свой политический, жизненный и, если угодно, метафизический капитал.

В случае, если это мероприятие по каким-то причинам сорвется, то президент России этого может и не пережить. В политическом, конечно, смысле.

Кто подал в суд на Путина

Последние несколько дней по Москве гуляет новость, которую сначала никто даже не считал серьезной – настолько дикой она кажется по нынешним временам.

Тем не менее, это правда. Быший губернатор Михаил Игнатьев действительно подал в суд на Владимира Путина. Он требует признать свое недавнее увольнение с этого поста незаконным и восстановить себя во главе, собственно, Чувашии.



Михаил Игнатьев / Фото "Коммерсант"

Для авторитарной российской околополитики это звучит абсолютно безумно. Как если бы Папа Римский подал в суд на бога. Раньше такого просто быть не могло. Ну а сейчас может.

Более того, Верховный суд России принял к рассмотрению иск опального губернатора. То есть представителям Путина хотя бы формально сейчас придется отвечать в суде за его дела. (Сам он, конечно, в суд не пойдет).

Но даже это – невероятная по российским стандартам десакрализация власти. В Москве уже говорят, что Путин настолько удивлен тем, что его вызвали в суд, что задумался о кадровых перестановках.

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В частности, сообщается, что куратор внутренней политики в Администрации Президента Сергей Кириенко может очень скоро лишиться своей должности.

Ведь это именно он отвечает за то, чтобы фигура президента России была для всех чиновников священной и неприкосновенной. Однако сейчас по какой-то случайности этому экс-губернатору позволили поохотиться в суде на Путина.

Конечно, его иск не имеет шансов, но сам факт того, что первая ритуальная охота на вождя, на пахана, состоялась, – это как трещина в плотине. Если вовремя ничего не сделать, она может разрастись и снести всю плотину. Это очень интересная ситуация, я такого в путинской России не припомню.

Кстати, сам этот Игнатьев, который бывший губернатор, – тоже, конечно, тупица и быдло. Он лишился работы за то, что заставил невысокого пожарного прыгать за ключами от новой пожарной машины.

Сейчас он, как и многие другие чиновники, попал в больницу с двусторонним воспалением легких. И вы знаете, мне кажется, что он может этого воспаления не пережить.

Впрочем, как бы ни закончилась эта история, господин Игнатьев своей костлявой рукой схватил господина Путина с явным намерением утащить президента РФ с собой в политическую могилу. Не будем ему в этом мешать!