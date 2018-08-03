Парад ко Дню независимости Украины: Порошенко показал видео репетиции

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что военные начали подготовку к параду ко Дню независимости страны. Кроме того, президент опубликовал в Facebook короткое видео, на котором зафиксированы кадры с репетиции парада.

"На взлетной полосе "Антонов" состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ДСНС, ГНСУ и более двух десятков военный оркестров", – написал Порошенко.

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"Впервые в этом году на параде будет маршировать коробка женщин-военнослужащих", – подчеркнул глава государства.