Парад ко Дню независимости Украины: Порошенко показал видео репетиции
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что военные начали подготовку к параду ко Дню независимости страны. Кроме того, президент опубликовал в Facebook короткое видео, на котором зафиксированы кадры с репетиции парада.
"На взлетной полосе "Антонов" состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ДСНС, ГНСУ и более двух десятков военный оркестров", – написал Порошенко.
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"Впервые в этом году на параде будет маршировать коробка женщин-военнослужащих", – подчеркнул глава государства.
Источник: 24 канал
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