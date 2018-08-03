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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Парад до Дня незалежності України: Порошенко показав відео репетиції

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Парад до Дня незалежності України: відео з репетиції
Парад до Дня незалежності України: відео з репетиції / Кадр з відео

Президент України Петро Порошенко повідомив, що військові розпочали підготовку до параду до Дня незалежності держави. Окрім того, президент опублікував у Facebook коротке відео, на якому зафіксовані кадри з репетиції параду.

"На злітній смузі "Антонов" відбулась перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад два десятки військовий оркестрів", – написав Порошенко.

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"Уперше у цьому році на параді крокуватиме коробка жінок-військовослужбовців", – наголосив глава держави.

 

Теги: Новини України День Незалежності Петро Порошенко Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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