Парад до Дня незалежності України: Порошенко показав відео репетиції
Президент України Петро Порошенко повідомив, що військові розпочали підготовку до параду до Дня незалежності держави. Окрім того, президент опублікував у Facebook коротке відео, на якому зафіксовані кадри з репетиції параду.
"На злітній смузі "Антонов" відбулась перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад два десятки військовий оркестрів", – написав Порошенко.
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"Уперше у цьому році на параді крокуватиме коробка жінок-військовослужбовців", – наголосив глава держави.
Джерело: 24 канал
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