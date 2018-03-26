Парасюк признался, какое министерство хочет возглавить
Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк рассказал, что мечтает возглавить Министерство внутренних дел Украины.
Об этом политик заявил в эфире телеканала "112 Украина".
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В будущем – это моя мечта,
– сказал Парасюк.
Он отметил, что если бы стал министом МВД, то "сделал бы там много чего".
"В первую очередь подошел бы более радикально и критично к кадровому вопросу", – подчеркнул народный депутат, добавив, что это главное.
Напомним, 22 марта, перед началом пленарного заседания Верховной Рады внефракционный нардеп Владимир Парасюк отказался проходить через металлоискатель на наличие оружия и силой прорвался в Верховную Раду.
Источник: 24 Канал
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