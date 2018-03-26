Парасюк зізнався, яке міністерство хоче очолити

Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк розповів, що мріє очолити Міністерство внутрішніх справ України.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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У майбутньому – це моя мрія,

– сказав Парасюк.

Він зазначив, що якби став міністром МВС, то "зробив би там багато чого".

"У першу чергу підійшов би радикальніше і критичніше до кадрового питання", – наголосив народний депутат, додавши, що це головне.

Нагадаємо, 22 березня, перед початком пленарного засідання Верховної Ради позафракційний нардеп Володимир Парасюк відмовився проходити через металошукач на наявність зброї і силою прорвався у Верховну Раду.