Парасюк зізнався, яке міністерство хоче очолити
Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк розповів, що мріє очолити Міністерство внутрішніх справ України.
Про це політик заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
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У майбутньому – це моя мрія,
– сказав Парасюк.
Він зазначив, що якби став міністром МВС, то "зробив би там багато чого".
"У першу чергу підійшов би радикальніше і критичніше до кадрового питання", – наголосив народний депутат, додавши, що це головне.
Нагадаємо, 22 березня, перед початком пленарного засідання Верховної Ради позафракційний нардеп Володимир Парасюк відмовився проходити через металошукач на наявність зброї і силою прорвався у Верховну Раду.
Джерело: 24 Канал
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