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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Парасюк відмовився проходити через металошукач і силою прорвався у Верховну Раду: відео

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Парасюк прорвався до Верховної Ради, не пройшовши огляд на наявність зброї
Парасюк прорвався до Верховної Ради, не пройшовши огляд на наявність зброї / Фото з вільних мереж

В четвер, 22 березня, на пленарне засідання Верховної Ради прийшов позафракційний нардеп Володимир Парасюк. Проте управління державної охорони відмовилося пропускати політика на засідання без проведення огляду на наявність зброї.

Про це повідомляють "Українські Новини".

Зазначається, що біля гардеробу працівники держохорони попросили Парасюка показати вміст кишень, проте політик відмовився, посилаючись на закон про статус народного депутата. Так, Парасюк стверджував, що не хоче показувати вміст своїх кишень і зазначений закон дозволяє йому цього не робити.

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Згодом народний обранець все-таки погодився, щоб його "просканували" ручним металошукачем. Пристрій запищав, проте Парасюк все одно відмовився показувати, що у нього в кишенях.

Після цього нардеп попрямував до сесійної зали парламенту, проте управління держохорони намагалося йому перешкодити. Виникла невелика сутичка, але Парасюкові вдалося потрапити до зали.

Дивіться відео, як Парасюк прорвався до парламенту

"Парасюк бігає кулуарами Ради, УДОшники ганяються за ним, намагаються перевірити кишені. "Піймай мене, якщо зможеш", – написав у Facebook кореспондент Сергій Босак.

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада ухвалила проект постанови, згідно з яким державній охороні дозволено не допускати до будівель, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також тих, де працюють інші органи державної влади, осіб з холодною чи вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, засобами підриву тощо.

Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Володимир Парасюк Зброя
Джерело: 24 Канал
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