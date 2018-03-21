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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

У Верховну Раду народних депутатів пропускають тільки через металошукач

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У Верховну Раду народних депутатів пропускають тільки через металошукач
У Верховну Раду народних депутатів пропускають тільки через металошукач / 24 Канал

В середу вранці, 21 березня, заходячи до приміщення Верховної Ради, народні депутати проходять через рамку з металошукачем, встановлену в холі приміщення парламенту.

Окрім того, в холі біля центрального входу в Раду розміщена рентгенівська установка "Рапіскан" для сканування речей депутатів.

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Зазначається, що в разі виявлення підозрілих предметів на зразок зброї нардні обранці повинні здавати їх до сейфових шаф, які були встановлені в приміщенні парламенту ще задовго до схвалення закону.

Як повідомляє кореспондент 24 Каналу, в середу вже здав добровільно свою зброю нардеп з "Народного фронту" Юрій Береза.

Сейфові шафи в Раді
Сейфові шафи у Верховній Раді, куди можна здати зброю//Фото: 24 Канал

При цьому в Раді посилено охорону – правопорядок забезпечують близько 50 поліцейських і нацгвардійців.

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада ухвалила проект постанови, згідно з яким державній охороні дозволено не допускати до будівель, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також тих, де працюють інші органи державної влади, осіб з холодною чи вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, засобами підриву тощо.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Зброя Законодавство
Джерело: 24 Канал
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