У Верховну Раду народних депутатів пропускають тільки через металошукач

В середу вранці, 21 березня, заходячи до приміщення Верховної Ради, народні депутати проходять через рамку з металошукачем, встановлену в холі приміщення парламенту.

Окрім того, в холі біля центрального входу в Раду розміщена рентгенівська установка "Рапіскан" для сканування речей депутатів.

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Зазначається, що в разі виявлення підозрілих предметів на зразок зброї нардні обранці повинні здавати їх до сейфових шаф, які були встановлені в приміщенні парламенту ще задовго до схвалення закону.

Як повідомляє кореспондент 24 Каналу, в середу вже здав добровільно свою зброю нардеп з "Народного фронту" Юрій Береза.



Сейфові шафи у Верховній Раді, куди можна здати зброю//Фото: 24 Канал

При цьому в Раді посилено охорону – правопорядок забезпечують близько 50 поліцейських і нацгвардійців.

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада ухвалила проект постанови, згідно з яким державній охороні дозволено не допускати до будівель, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також тих, де працюють інші органи державної влади, осіб з холодною чи вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, засобами підриву тощо.