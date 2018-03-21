В Верховную Раду народных депутатов пропускают только через металлоискатель

В среду утром, 21 марта, заходя в помещение Верховной Рады, народные депутаты проходят через рамку с металлоискателем, установленную в холле здания парламента.

Кроме того, в холле у центрального входа в Раду размещена рентгеновская установка "Рапискан" для сканирования вещей депутатов.

Читайте также: Что такое наградное оружие и кто имеет право его получать: комментарий эксперта

Отмечается, что в случае обнаружения подозрительных предметов вроде оружия народные избранники должны сдавать их в сейфовые шкафы, которые были установлены в помещении парламента еще задолго до принятия закона.

Как сообщает корреспондент 24 Канала, в среду уже добровольно сдал свое оружие нардеп из "Народного фронта" Юрий Береза.



Сейфовые шкафы в Верховной Раде, куда можно сдать оружие//Фото: 24 Канал

При этом в Раде усилена охрана – правопорядок обеспечивают около 50 полицейских и нацгвардейцев.

Напомним, 20 марта Верховная Рада приняла проект постановления, согласно которому государственной охране разрешено не допускать в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также те, где работают другие органы государственной власти, людей с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами взрывания и тому подобное.