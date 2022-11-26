Одно из поколений непокоренных: на Прикарпатье скончалась 94-летняя связная УПА Параска Гальчук

В Ивано-Франковской области умерла 94-летняя связная УПА Параска Гальчук. Из-за своей позиции и борьбы за Украину в 1951 году ее приговорили к 10 годам лагерей.

Старшие братья Параски Гальчук воевали в рядах ОУН, из-за чего были расстреляны нацистами. Младший брат Михаил в свои 18 лет воевал в сотне "Спартана", был четовым с позывным "Лентой", а сестра Параска стала связной.

Обратите внимание На 90-м году жизни скончался Юрий Шухевич – сын командующего УПА Романа Шухевича

История борьбы Параски Гальчук

Параска Гальчук родилась в деревне Киданч 2 ноября 1928 года. Окончила 7 классов местной школы и продолжила обучение в Коломыйской гимназии.

Ее ждало прекрасное будущее, ведь обучение давалось ей очень легко. Но война изменила все планы. Два старших брата вступили в ОУН, за что их немцы расстреляли, младший брат Михаил, которому было только 18, воевал в сотне "Спартана", был четовым с позывным "Лента", а сестра Параска стала связной,

– говорится в сообщении Печенежинской ОТГ.

Связная собирала одежду, продовольствие, передавала ценные сведения для воинов УПА, переводила повстанцев в станичную. За ее деятельность большевики приговорили женщину к 10 годам концлагерей в Кировской области, а через 4 года выпустили по амнистии. Реабилитировали его только в 1992 году.

После возвращения из лагерей Параска работала в колхозе, воспитывала 3 детей, внуков и правнуков, часто рассказывала своим родным о нелегкой судьбе повстанцев. Занималась судьбой Украины до последнего дня своей жизни.

Умер Юрий Шухевич

22 ноября на 90-м году жизни скончался Юрий Шухевич – сын легендарного командующего УПА Романа Шухевича. Жизнь Героя Украины оборвалась в Германии – там он находился на лечении.

Юрий Шухевич провел 28 лет в советских лагерях, из-за чего потерял зрение. Разрешение вернуться в Украину Юрий Шухевич получил в 1990 году. По приглашению украинской диаспоры и мировых правозащитных организаций поселился в Украине после провозглашения Независимости в 1991 году.

В 2006 году был удостоен звания Героя Украины.